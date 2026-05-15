◆大相撲夏場所６日目（１５日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が東７枚目・輝（高田川）をはたき込んで３勝３敗の五分に戻した。取り直し前の相撲は土俵際のはたき込み、取り直し後のはたき込みはほぼ土俵の中央で決まった。「圧力は１番目の相撲の方がありました。いつもは当たってすぐに引いてましたけど、きょうは当たって圧力をかけました。相手も面食らったと思いますよ。だから２本目では（相手は）かな