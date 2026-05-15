◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手が休養日となった１４日（日本時間１５日）の試合中ベンチで、イタズラが進行していた。被害に遭っていたのは、山本由伸投手。ベンチで大谷と並んで試合観戦をしていた右腕は、パーカーを着用していた。そのパーカーのフード部分に忍び寄る手。その手には、ベンチに毎日大量に置かれているバブ