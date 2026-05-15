スーパーで買ってきたキウイを食べたら思ったよりすっぱかった…という経験はありませんか？実は、ある方法で保存するだけで、すっぱいキウイが甘くなる裏ワザがあるんです。今回紹介する方法は、特別な道具も不要で、今日から誰でも試せます。 ▼100人以上が絶賛！切って冷蔵庫に入れるだけで甘くなる魔法のワザ 特別な調理も道具も必要なし。キウイを切って冷蔵庫に一晩置くだけで、驚くほど甘さが増すシンプルな裏ワザです。