栃木県上三川町の住宅で住人の60代女性が殺害された強盗事件で、逮捕された16歳の少年が「同じ学年の人物が仲間にいて誘われて入った」という趣旨の話をしていることがわかりました。【映像】現場周辺を捜査する様子自称・高校生の少年（16）はきのう、仲間と共謀して上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）の胸を凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。少年は事件のおよそ30分後に確保されましたが、