東京・文京区のマンションの駐輪場から60万円する高級自転車を盗んだとして無職の男3人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子初鹿野勇二容疑者（50）と吉田典男容疑者（49）ら3人は去年10月、文京区にあるマンションの駐輪場から時価およそ60万円のロードバイクを盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、初鹿野容疑者が指示役で吉田容疑者らが自転車のチェーン錠を特殊工具で切断し、その後、買い取