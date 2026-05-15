日本国旗の損壊を罰する「国旗損壊罪」の創設をめぐり自民党がまとめた骨子案が判明し、2年以下の拘禁刑などの罰則を設ける方針であることがわかりました。【映像】「国旗損壊罪」自民党がまとめた骨子案骨子案では、国旗を公然と損壊する行為に加えて、自らが損壊した国旗の画像や動画をSNSで公開することなども処罰の対象としています。罰則は、外国国章の損壊罪と同じ「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」とする方