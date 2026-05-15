中東情勢の影響で、食品の包装デザインの変更が相次いでいることについて、鈴木農林水産大臣は、「企業の経営判断に基づくもの」と述べました。【映像】鈴木農水大臣「各企業の経営判断に基づくもの」鈴木農水大臣「これらの企業の対応は、万が一今後の供給不安が生じた場合に備えた各企業の経営判断に基づくものであると認識をしておりまして。私といたしましては、今回の中東情勢に伴う食料供給上の問題とは考えておりません」