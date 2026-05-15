きょうのマーケットは株安・債券安の動きです。【映像】日経平均株価の変動日経平均株価は一時600円近く上昇しましたが、その後は一転、過熱感から値下がりしています。一方、長期金利は上昇が続いています。日経平均は、前日のアメリカ市場で主要な株価指数がそろって上昇した影響から値上がりして取引が始まり、一時6万3000円台を回復しました。しかし、過熱感による高値への警戒から売る動きが強まり、一時900円あまり