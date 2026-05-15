お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。“母の日”に故郷で家族とバーベキューをしたことを報告し、両親を“顔出し”で夫も交えた家族ショットを披露した。【写真】「バービーが2人いる！思ったらお母様」両親“顔出し”の家族ショットを公開したバービーバービーは「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント」と、愛娘が描いたイラストをユニクロでプリントしたという