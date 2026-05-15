韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第9話にて、新たな入居者であるパク・ヒョンジが登場し、その圧倒的なビジュアルとスタイルにスタジオのMC陣が騒然となる場面があった。【映像】「スタイルが良すぎる！」美しすぎる元カノが登場した瞬間『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組