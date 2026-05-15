［フロントライン太田朋男］９日に８４歳で亡くなった米大リーグの名将、ボビー・コックス氏は、味のある監督さんだった。ブレーブスとブルージェイズを足かけ２９シーズンにわたって率いた。ブレーブスのゼネラルマネジャーを経て１９９０年、監督に復帰すると、翌年から１４季連続でブレーブスをナ・リーグ地区優勝（選手会によるストライキでシーズンが打ち切りになった９４年を除く）に導き、９５年にはワールドシリーズ