日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が一人ずつ名前を読み上げた。MF遠藤航（リバプール＝33）、MF鈴木唯人（24＝フライブルク）ら負傷が伝えられている選手が招集された一方で、同じく負傷離脱中のMF三笘薫(28＝ブライトン)、MF南野拓実(31＝モナコ)、さらにここまでサムライブルーを支えてきたMF守田英正は落選。28年ロ