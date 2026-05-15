タレントほしのあき（49）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。熊田曜子とのプライベートショットを披露した。ほしのは「久しぶりにくまように会ってお茶をしたよ1時間くらいだけど色々話して、色々質問しました」とつづった。そして「ポールダンサーのくまちゃん毎日練習しているからアザだらけだったよ大会頑張ってね」と熊田にエールも送り、「色違いだった」というスマホケースを手に2人で顔を寄せ合った写真を公