お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方のおぎやはぎ矢作兼（54）とともに生出演。体調不良を明かした。小木は先週の放送で、自由形で海を泳ぐ仕事があり、具体的な内容は言えないと語っていた。現在の体調について「オーバーワーク？完全に体調悪い。突然やり過ぎた」と切り出した。「なんかもう、疲れちゃって。今日は昼間何もなか