【番外編4】 5月15日公開 □番外編4を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月15日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」番外編4を「竹コミ！」にて公開した。 番外編4では、みち子が部屋の掃除に精を出す。その後、暖かい陽気についついまどろんでしまい……。 □竹コミ「魔法少女にあこがれて」のページ （C）小野中彰大・竹書房