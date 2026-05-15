１５日の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。補正予算案の編成観測が広がり、財政悪化リスクが意識されるなか、日銀のオペの結果を受けた売りもかさんだ。 前日の取引時間中に、２０２６年度補正予算案の編成を政府が検討していると伝わった。財政懸念が再燃するなか、断続的な債券売りが出て先物は下値を探った。日銀が実施した定例の国債買い入れオペの対象は「残存期間１年超３年以下」、「同５年超１０年以