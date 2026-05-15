サッカー日本代表公式Xは5月15日に投稿を更新し、FIFAワールドカップ2026北中米大会に臨むSAMURAI BLUEのメンバー26人を発表した。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 日本代表は1次リーグのF組でオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦予定