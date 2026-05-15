グループを脱退したことを最も悔やんでいると思われるスターは一体誰だろうか。そんな少々酷なアンケートにおいて、LE SSERAFIMの元メンバーであるキム・ガラムが首位に選出された。【写真】LE SSERAFIMは“パンツ見せ”…過激さ増す韓国女性アイドル衣装韓国のコミュニティサイト「DCインサイド」は、5月4日から10日までの7日間、「チーム脱退を最も後悔していそうなスターは？」というテーマで投票を行った。その結果、キム・ガ