「ノートPCの画面だけでは手狭…」「出張先のホテルで映画を大きな画面で観たい」「Switchのゲームをもっと迫力あるサイズで楽しみたい」。こうした悩みを解決するモバイルモニターが登場した。KTC科技日本は、わずか600gの超軽量設計を実現した15.6インチのモバイルモニターに、新色ホワイトモデル「H15F8」を追加。従来のブラックモデルと合わせて、幅広いユーザーのニーズに応えるラインアップになった。●目に優しい設計でテ