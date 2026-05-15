日本サッカー協会（JFA）は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表し、ブライトンの三笘薫が落選。日本屈指のアタッカーの不在に、海外ファンからも驚きの声が相次いでいる。三笘は今月９日に行なわれたプレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で負傷。スプリントした際に左足を痛め、58分に途中交代となり、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、「検査の結果を待たなければならな