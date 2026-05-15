北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーが発表。精鋭26人。この一報を受け、横浜FCの公式Ｘが「小川航基選手がFIFAワールドカップ2026のSAMURAI BLUEに選出されました」と発信した。かつて横浜FCで活躍し、３年前の夏に自身初の海外移籍でオランダのNECへ。横浜FCが当時を振り返る。――2023年７月１日。三ツ沢のピッチで誓った「次に日本に帰ってくる時は、必ず日の丸を背負って帰ってきます」その言葉通り、オラン