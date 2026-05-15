【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月にリリースした2nd CD Single「陰ニモ日向ニモ」の売上げ枚数は自己最高記録を更新、破竹の快進撃を続けるTravis Japan。 ワールドツアーの大成功も記憶に新しい7人組グループから、ファンに“松村”“うみまちゅ”の愛称で親しまれている中村海人（表紙画像右）×松倉海斗（同左）が『CanCam』に登場。5月22日発売の7月号特別版で初の2ショット表紙を飾る