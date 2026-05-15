黒田グループ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比10.0％減の35.2億円になったが、27年3月期は前期比16.4％増の41億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の63円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.6倍の11.3億円に急拡