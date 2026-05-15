グリーンモンスター [東証Ｇ] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常損益は1億1000万円の赤字(前年同期は7500万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の連結経常損益は8100万円の赤字(前年同期は9700万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の15.3％→-18.6％に急悪化した。 株探ニュース