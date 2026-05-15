ヤシマキザイ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は7.5億円の黒字(前の期は5.1億円の赤字)に浮上したが、27年3月期の同利益は前期比6.3％減の7.1億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は1.6億円の黒字(前年同期は3.2億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.7％→3.1％に改善した。 株探ニュース