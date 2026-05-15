ＡＩフュージョンキャピタルグループ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は12.3億円の赤字(前の期は6.6億円の黒字)に転落したが、27年3月期は5億円の黒字にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、従来未定としていた前期の期末一括配当を見送るとし、今期も無配を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は6.6億