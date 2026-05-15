スタメン [東証Ｇ] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の1億円に急拡大し、1-6月期(上期)計画の1.1億円に対する進捗率は92.3％に達し、さらに前年同期の43.8％も上回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.8％→9.2％に大幅改善した。 株探ニュース