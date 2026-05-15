ＤＮホールディングス [東証Ｓ] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比2.0％減の22.4億円となり、通期計画の25.5億円に対する進捗率は87.9％に達し、4年平均の72.1％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.0％減の3億円に減る計算になる。