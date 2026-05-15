ミロク情報サービス [東証Ｐ] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.5％増の68.7億円になり、27年3月期も前期比7.4％増の73.8億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の65円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比14.7％増の16.3