ジオマテック [東証Ｓ] が5月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比17.2％増の4億2900万円に伸びたが、27年3月期は前期比10.3％減の3億8500万円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.5倍の7300万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.4％→3.0％に改善した。 株探ニュース