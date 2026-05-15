ブリッジコンサルティンググループ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比44.3％減の6400万円に落ち込んだ。 併せて、通期の経常利益(非連結)を従来予想の1億6000万円(連結)→1億4800万円に7.5％下方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益(非連結)は前年同期