５月１４日、札幌市豊平区の羊ケ丘でクマの姿が確認されたことを受け、市の職員らが痕跡調査に入り、クマの足跡が見つかりました。市によりますと、周辺で相次いで確認されている個体と同じ可能性があるということです。札幌市豊平区羊ケ丘では１４日午後８時すぎ、北海道農業研究センターの敷地内に設置されたカメラでクマ１頭が確認されました。１５日に市の職員らによる痕跡調査が行われ、クマが撮影された付近で幅およそ