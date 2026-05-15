日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表しました。会見では、代表チームを率いる森保一監督が、1選手ずつ名前を読み上げながらメンバーを発表。その中では時折、目を潤ませる様子も見られました。この思いについて聞かれた森保監督は「W杯の舞台に立ちたいと思っていても、その思いを叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると