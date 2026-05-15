中国・天津市の火鍋店で店内を走っていた男児が鍋を運んでいた店員とぶつかり、やけどを負った事故で、男児の母親が店側の責任を追及している。中国メディアの三農頻道が13日に報じた。記事は「誰の責任？」と題し、この出来事を詳しく報じた。現場は天津市にある火鍋チェーン・海底撈の店舗で、熱々のラー油鍋を運んでいた店員が角を曲がろうとしたところ、その先から走ってきた男児と接触。男児は火鍋のスープを浴び、複数個所を