「ドジャース５−２ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースが大谷とベッツの１、２番コンビを温存して競り勝ち、ナ・リーグ西地区首位の座を奪い返した。同点の六回に代打コールの適時打で勝ち越しに成功。先発シーハンは左翼テオスカー・ヘルナンデスの拙守によるランニングホームランで２点を失いながらも６回を投げきって３勝目。３人の継投で敵軍の反撃を許さなかった。試合後のロバーツ監督はテオスカーの守