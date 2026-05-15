「男子ゴルフ・関西オープン選手権・第２日」（１５日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）３アンダー、２位から出た池田勇太（４０）＝フリー＝がこの日も３バーディー、ノーボギーの６７でラウンド。通算６アンダーとして午前スタート組では首位の小西たかのりに１打差の２位でホールアウトした。２番パー５で難なくバーディーを先行させると３番パー４は左のラフから２打目がグリーン右下にオン。ピン位置が左上だったため「１６、