お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一（42）が、14日放送の『アメトーーク！』（毎週木曜後11：15）に出演。衝撃の告白にスタジオがどよめいた。【動画】かまいたち濱家、自らハゲいじり自身につけて欲しい馬名は「ハゲソデハゲナイナ」今回は「意外と40歳いってる芸人」をテーマに、向井慧（パンサー）、リリー（見取り図）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ハライチ、山添寛（相席スタート）、ナダル（コロコロチキチ