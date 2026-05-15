お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの江口ともみ（58）とのゴルフイベントでの“ペアルック”を披露した。【写真】「お似合い」「ベストカップル」ミニスカ姿の江口ともみと“ペアルック”を披露したつまみ枝豆枝豆は「叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会が、7年振りに帰って来た」と、伝統ある華やかな大会に夫婦そ