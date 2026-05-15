2日間にわたって行われた米中首脳会談ですが、どのような成果があったのでしょうか？中継でお伝えします。習近平国家主席にとって今回の会談は、トランプ大統領と「安定した両国関係を築く方針を確認すること」が大きな目的だったのだと思います。きょう、中南海で行われた両首脳の会談で、習主席は「互いの懸念を適切に処理することについて共通認識に達した」と述べました。そのうえで、「両国は協力を強化することで、各自の発