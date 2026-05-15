警視庁によると、東京都の2025年の落とし物の件数は、約453万件と過去最多になりました。届けられた現金の総額も45億円を超えています。5月は行楽やライブツアーなどで出歩くことが増え、6月は傘の出番が多くなることから、“落とし物要注意”のシーズンです。【写真を見る】「なぜ人は落とし物をするのか？」現金45億円！落とし物が過去最多AIで画像検索できる便利サービスも【ひるおび】戻ってくることも…街の人の“落とし物