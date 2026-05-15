お笑いコンビ、ガクテンソクの奥田修二（44）が、14日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）にゲスト出演。恋人にフラれる時、告げられたひと言を明かした。出演者が「恋人といる時にやらかしてしまった失敗」についてトーク。奥田は過去の経験について「恋愛中にいろいろ蓄積してたのか分からないですけど。彼女に最後フラれたんですけど、フラれた時に言われたのが『信じきれない』って言われた