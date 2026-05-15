お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が、MCを務める14日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。「絶望的な遅刻」を振り返った。番組では出演者が自身の遅刻エピソードを紹介。山里は「絶望的な遅刻あるもんね。大阪東京間はあるね」と自身の経験を振り返った。その日の仕事については「大阪のローラースケートの世界チャンピオンが日本から生まれて、その人とローラースケート