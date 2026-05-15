5月14日、お笑いピン芸人のくまだまさしが自身のXを更新。4月に入院・手術をしていた妻の経過をつづった。「くまださんは2026年4月19日のXで、投稿の1週間前に、妻が手術を受けるため入院したことを明かしています。病状については《大きな病気があった訳ではないのですが》としつつも、数年後に大きな病気になってしまう可能性を考慮した予防的手術だったそうです。翌日には退院の報告をしていました。今回は、術後1カ月検