持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月14日、『ほっともっと弁当総選挙2026』の結果を発表した。調査は4月24日〜5月10日、公式アプリ内にて、人気の定番弁当10商品を対象に“推し弁当”の投票を募り、総数13万2,067票を得た。ほっともっと『ほっともっと弁当総選挙2026』2回目の開催となる今回の対象商品は、「チキン南蛮弁当」「デミグラスハンバーグ弁当」「牛焼肉弁当」「親子丼」「カレー」「おろしチキン竜田弁当