Image: AnalogFX 2020年にオランダで創業されたAnalogFXは、ユニークなアナログシンセやユーロラックモジュールのリリースで注目を集めつつある楽器メーカーです。新モデルの「Larynx」は、アフタータッチ付き37鍵のモノフォニックシンセ。セミモジュラータイプで、ユーロラックと組み合わせて使うことも可能です。クラシカルなシンセっぽいルックスで、電子楽器ファンとしてはかなりそそら