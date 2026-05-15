ファミリーレストラン「ココス」は5月14日より、“純氷ふわふわかき氷 第1弾”を販売する。ココスの純氷ふわふわかき氷「いちご」(979円)ココスの“純氷ふわふわかき氷”は、上質な水をマイナス10℃前後で48時間以上かけてじっくりと凍らせた透明度の高い氷を、空気を含ませながら細かく削ることで、専門店にも負けないふわふわとしたくちどけに仕上げられている。今回の第1弾では、定番フレーバーの「いちご」や「宇治金時」、「