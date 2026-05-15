5月8日、山口智子（61）がテレビ番組『A-Studio＋』（TBS系）に出演し、自身の実家にまつわるエピソードを語った。MCを務めるKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔（38）から、どのように芸能活動を開始したのかを尋ねられた山口は「モデルのお仕事を東京上京してから2年くらいやってた」と説明。さらにこう告白していた。「でも本当は実家の家業を継がなきゃいけないっていう前提のもとに。実家が田舎で旅館の女将みたいなことを『継げ継げ』言