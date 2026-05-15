病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…ぽっこりお腹改善に「アシカのポーズ」ゴールデンウイークが明け、環境変化によるストレスで“五月病”に陥っている人も多いのではないでしょうか。ストレス太りでぽっこりお腹になってしまうのを防ぐには、自律神経の力を借りましょう。とくに夜は自