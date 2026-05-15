YouTubeで再生回数3000回を突破し反響をよんでいるのは、大型犬と茶トラ猫の可愛すぎる攻防戦。愛が重すぎる猫ちゃんと困りながらも受け入れるわんちゃんの様子に、視聴者からは「猫のしつこさに笑う」「仲良しな姿に癒されます」と温かなコメントが寄せられました。その後、愛情表現に耐えかねたわんちゃんが見せた行動とは…！？ 【動画：全力で愛情表現をしてくる『愛が重すぎる猫』に大型犬は…微笑ましい『攻防戦の様子』