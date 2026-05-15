今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのミラクルショット。高い場所からカッコよくジャンプする猫ちゃん。その瞬間を撮影しようとしたところ、まさかの写真が撮れたようです。投稿はThreadsにて、12万回以上表示。いいね数は1.8万件を超えていました。 【写真：猫の『カッコイイ飛び降りシーン』を撮ったはずが…写っていたのは→『まさかの光景』】 上から飛び降りるカッコイイ写真を撮ったはずだっ